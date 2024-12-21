Trendyol 1. Lig 17. hafta mücadelesinde Manisa FK evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Cuma'nın pasında kaleci Alperen ile ceza sahası içinde karşı karşıya kalan Aly Malle'nin şutunu Alperen kurtardı.
19. dakikada sağ kanattan Diallo'nun sert ortasında ceza sahası içinde Miraç Acer'in ters vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
37. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Kaan Kanak'ın pasında Muhammet Kiprit'in şutunu kaleci güçlükle kornere gönderdi.
49. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin şutu kaleci Alperen'i geçerek az farkla auta çıktı.
49. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Wriedt'in şutu kaleci Erzhan'dan geri döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.
60. dakikada Kaan Kanak'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hodzic'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
67. dakikada ceza sahası içine giren Aly Malle topu Hakan'ın önüne bıraktı. Hakan'ın şutu kale direğinin az farkla yanından auta çıktı.
78. dakikada Aly Malle'nin kullandığı köşe atışında Yusuf Talum topu uzaklaştırmak isterken, takım arkadaşı Kaan Kanak'a çarparak ağlara gitti. 2-1
90+4. dakikada ceza sahası içinde Muhammed Gönülaçar'ın şutunda kaleci Alperen topu kornere çeldi.
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Ramazan Ufuk Avdaş
Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum (Birkan dk. 90+2), Hodzic, Bartu Göçmen, Kaan Kanak, Cissokho, Oğuz Gürbulak Diallo (Efe Taylan dk. 74), Ramirez (Kadir Kaan dk. 74), Muhammed Kiprit, Wriedt (Osuji dk. 69)
Yedekler: Eren Karataş, Oktay Gürdal, Umut Erdem, Bulut Uysal, Osman Kahraman, Kazım Can Kahya
Teknik Sorumlu: Osman Bilik
Şanlıurfaspor: Erzhan, Miraç Acer, Mboula, Muhammed Gönülaçar, Hasan Hüseyin (Ahmet dk. 69), Mehmet Coşkun (Nafican Yardımcı dk. 61), Forsell (Hakan Erçelik dk. 62), Burak Can Çamoğlu, Cuma Menize (Begiç dk. 46), Aly Malle, Kayode
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Fatih Eren, Reagy Baah Ofosu, Mehmet Yüksel, Stefan Ashkovski, Salih Şen
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Miraç Acer (dk. 19 k.k.), Hodzic (dk. 60) (Manisa FK), Kaan Kanak (dk. 78 k.k.) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Kaan Kanak (Manisa FK), Mboula, Muhammed Gönülaçar, Burak Çamoğlu, Ahmet (Şanlıurfaspor)