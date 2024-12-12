Adanaspor-Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 16. hafta maçında Adanaspor ile Malatyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor-Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2024- 13:01 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024- 13:01