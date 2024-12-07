Maçın ardından büyük gerginlik!
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
OMUZ-TRAPEZ HAREKETLERİ👊
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