Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Antalyasporlu futbolcular, taraftarlarına gittiği anlarda Konyaspor taraftarı sahaya girmek istedi. Polis ekipleri de bu taraftarlara müdahale etti. Müdahale esnasında bazı taraftarlar tribündeki koltukları atarken, polis ekipleri de taraftarları stadyumdan çıkardı.