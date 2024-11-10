Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, Erzurumspor FK ile sahasında karşı karşıya geldi.
Manis FK mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.
19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manisa FK'nin gollerini 1. dakikada Muhammed Kiprit ve 56. dakikada Okyere Wriedt kaydetti.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk, Haydar Avcı, Mehmet Dura
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Kadir Kaan Yurdakul, Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Umut Erdem, Cissokho, Wriedt (Dk. 86 Diallo), Ramirez (Dk. 75 Hodzic), Oğuz Gürbulak (Dk. 86 Osuji), Fofana (Dk. 85 Kazım Can Kahya), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 72 Efe Taylan Altunkara)
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 64 Celal Hanalp), Crociata, Azubuike (Dk. 63 Sefa Akgün), Giorbelidze (Dk. 79 Tasev), Teklic (Dk. 64 Koray Kılınç), Eren Tozlu, Mamba (Dk. 55 Furkan Özhan)
Goller: Dk. 1 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 56 Wriedt (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 3 Cissokho, Dk. 17 Oğuz Gürbulak, Dk. 42 Umut Erdem, Dk. 77 Hodzic, Dk. 90+2 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK)