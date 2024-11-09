Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 12. hafta maçları ile devam ediyor. Şanlıurfaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?