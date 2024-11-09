Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ahlatçı Çorum FK ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Çorum FK'ye galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Kadir Seven kaydetti.
Ev sahibi ekipte Atilla Turan, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Çorum, puanını 19'a çıkardı. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Pendikspor ise 17 puanda kaldı.
Çorum FK, gelecek hafta Esenler Erokspor'a konuk olacak. Pendikspor ise sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.