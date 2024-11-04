Amedspor'da Servet Çetin dönemi!

Son dakika spor haberi: Son olarak Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Amedspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Diyarbakır ekibi, son olarak Sivasspor'u çalıştıran Servet Çetin ile anlaşma sağladı.

Yapılan açıklamaya göre, Çetin sezon sonunda kadar sözleşme imzaladı.

Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Amedspor Şehmus Özer tesislerimizde, Başkan Yardımcımız Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlumuz Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nedim Dalga'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktörümüz Servet Çetin ile resmi sözleşme imzalandı.

Teknik direktörümüz Servet Çetin'e Amedspor'umuzda başarılar dileriz.