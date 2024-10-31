Boluspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Boluspor sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Boluspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Boluspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 10. hafta maçında Boluspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Boluspor - Ümraniyespor maçı 1 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

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