Karagümrük - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Karagümrük sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Karagümrük - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karagümrük - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 10. hafta maçında Karagümrük ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karagümrük - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARAGÜMRÜK - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karagümrük - Adanaspor maçı 25 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

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