Iğdır FK - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Iğdır FK sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Iğdır FK - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Iğdır FK - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 9. hafta maçında Iğdır FK ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iğdır FK - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IĞDIR FK - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Iğdır FK - Manisa FK maçı 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

IĞDIR FK - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

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