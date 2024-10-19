Trendyol 1. Lig'in 9. haftasındaki Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 1-1 tamamlandı. Stat: Eryaman Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Erkan Akbulut, Yusuf Bozdoğan Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Etebo (Dk. 78 Jimmy Durmaz), Mikail Okyar, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 78 Mete Kaan Demir), Ensar Kemaloğlu (Dk. 86 Nalepa), Metehan Mimaroğlu (Dk. 86 Sami Gökhan Altıparmak), Djitte (Dk. 72 Yatabare) Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Murat Uçar (Dk. 90+2 Alaettin Batuhan Tur), N'Koulou, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç (Dk. 56 Sinan Kurt), Cassubie, Ömer Bayram, Lourenço, Traore (Dk. 57 Oktay Aydın), Lovric (Dk. 72 Doğan Can Davas), Gradel Goller: Dk. 28 Lovric (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+1 Djitte (penaltıdan) (Gençlerbirliği) Sarı kartlar: Dk. 13 Lourenço, Dk. 22 Alberk Koç, Dk 37 Lovric, Dk. 56 Traore, Dk. 90+4 Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 16 Ensar Kemaloğlu, Dk. 18 Zuzek (Gençlerbirliği)