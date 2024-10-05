Keçiörengücü - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Keçiörengücü sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Keçiörengücü - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Keçiörengücü - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 8. hafta maçında Keçiörengücü ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖRENGÜCÜ - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Keçiörengücü - Pendikspor maçı 6 Ekim Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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