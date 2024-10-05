Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren goller Wesley, Camacho, Lamkel Ze ve Paoletti'den geldi. Sezona puan kayıplarıyla başlayan ve ilk 4 haftada galibiyetle tanışamayan İstanbul ekibi, eylül ayı itibarıyla çıkışa geçti. Ligde sırasıyla MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor ve İstanbulspor ile oynadığı maçlarda sahadan 3 puanla ayrılan Fatih Karagümrük, bugün de Sakaryaspor karşısında galibiyete uzandı.

1. Lig'de 8 haftanın sonunda puanını 15'e yükselten Karagümrük, lider Erzurumspor FK ile puanları eşitledi. Üst üste 3. yenilgisini alan Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük, milli maçlar için verilecek aranın ardından Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak, Sakaryaspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.