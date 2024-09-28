Yeni Malatyaspor - Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor sahasında Amed SK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor - Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 7. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Amed SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Amed SK maçı 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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YENİ MALATYASPOR - AMED SK MAÇI CANLI İZLE