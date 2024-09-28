Trendyol 1. Lig'de. 7. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Atınç'ın kafa vuruşu Alper topu çizgiden çıkardı.
35. dakikada Rahmetullah'ın ortasında İbrahim'in röveşatası üst direğe çarpıp auta çıktı.
37. dakikada Rahmetullah'ın ortasına iyi yükselen Paixao kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
51. dakikada İbrahim Kaya'nın pasında topla buluşan Mehmet Özcan'ın rakiplerini geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Sezgin Çınar, Şenol Bektaş
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel, İbrahim Kaya (Paula Rafael dk. 67), Landy Nomel (Faruk Can Genç dk. 67), Edson Anrdre Sitoe, Marco Paixao (Adama Salimou dk. 84), Atınç Nukan, Mehmet Özcan (Sergen Piçinciol 90+2 dk), Rahmetullah Berişbek, Diniyev (Hikmet Çiftçi dk. 83) Remi Mulumba
Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Yasin Yağız Dilek, Kerem Atakan Keskin, Emirhan Ayhan
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Yıldırım Mert Çetin, Stylıanos Kitsiou, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ (Nica Schulz dk. 59), Riccardo Saponara, (Hayrullah Bilazer dk. 75) Dorin Ratariu, Ali Kaan Güneren (Renat Dadashov dk. 59), Renaldo Showayne, Cephas (Kevin Varga dk. 65), Osman Çelik
Yedekler: Ertaç Özbir, Cem Tuna Türkmen, İsmail Çokçalış, Sirozhiddin Astanakulov, Hasan Nazarov
Teknik Direktör: Kenan Koçak
Goller: Paixao (dk. 37), Mehmet Özcan (dk. 51) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: İbrahim Kaya, Sergen Piçinçiol, Diniyev (Bandırmaspor) Tolga Ciğerci, Kitsiou, Mert Çetin, Alper Uludağ, Osman Çelik (MKE Ankaragücü)