Bandırmaspor Ankaragücü: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor evinde Ankaragücü'nü Paixao ve Mehmet Özcan'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2024- 18:39 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024- 18:40