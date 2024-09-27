Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında Iğdır FK ile Erzurumspor kozlarını paylaştı. Erzurum ekibi, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Giovanni Crociata ve 85. dakikada Streli Mamba kaydetti. Iğdır FK'nın 90+1. dakikada Hasan Hatipoğlu ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Öte yandan ev sahibi takımda Burak Altıparmak, mücadelenin 40. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Erzurumspor bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Iğdır FK ise 10 puanda kaldı.