Şanlıurfaspor - Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 6. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ŞANLIURFASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Şanlıurfaspor - Karagümrük maçı 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de TRT Spor ve beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
ŞANLIURFASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE
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