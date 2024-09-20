Pendikspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Pendikspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Pendikspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pendikspor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 6. hafta maçında Pendikspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - Gençlerbirliği maçı 21 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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