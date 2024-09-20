Amed SK - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Amed SK sahasında Boluspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Amed SK - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Amed SK - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 6. hafta maçında Amed SK ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMED SK - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amed SK - Boluspor maçı 21 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 2'de canlı yayınlanacak.

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