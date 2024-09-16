TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 5. hafta müsabakasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. 5. hafta maçında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 2'de ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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