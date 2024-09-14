Kocaelispor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Kocaelispor sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kocaelispor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 5. hafta maçında Kocaelispor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Manisa FK maçı 15 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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