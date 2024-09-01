Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçında MKE Ankaragücü sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Başkent ekibi sahasında rakibini 2 golle geçti. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yendi.

Bu sonuçla üç maçlık galibiyet serisi sona eren Uğur Okulları İstanbulspor, 9 puanda kaldı. İki maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise puanını 6'ya yükseltti.

İki takım oyuncuları sahaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir." sözünün yer aldığı pankartla çıktı.

Hayatını kaybeden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.