Pendikspor - Iğdırspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Pendikspor ile Iğdırspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Pendikspor - Iğdırspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?