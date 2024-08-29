Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manisa FK - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Manisa FK ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Adanaspor maçı 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.