Adanaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. Adanaspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?