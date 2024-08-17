Iğdır - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Iğdır sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Iğdır - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 2. hafta maçında Iğdır ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iğdır - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IĞDIR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Iğdır - Adanaspor maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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