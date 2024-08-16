Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Keçiörengücü sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Keçiörengücü - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 2. hafta maçında Keçiörengücü ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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