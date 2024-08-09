Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Sakaryaspor sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1. hafta maçında Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maçı CANLI İZLE