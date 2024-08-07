Alper Uludap Sakaryaspor'da!
MKE Ankaragücü 5 futbolcuyu renklerine bağladı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Süper Loto sonuçları! (6 Ağustos)
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Buruk neşteri vurdu! G.Saray'da Buruk neşteri vurdu! 15:58
G.Saray'ın bu sezonki rakipleri karşındaki karnesi G.Saray'ın bu sezonki rakipleri karşındaki karnesi 15:19
Al Ittıhad'dan G.Saray'a Zaha teklifi! Al Ittıhad'dan G.Saray'a Zaha teklifi! 15:15
Victor Cardoso G.Saray'da! Victor Cardoso G.Saray'da! 14:47
Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi! Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi! 14:43
Trabzonspor - Rapid Wien maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Rapid Wien maçı hangi kanalda? 14:11
Daha Eski
İlkay Gündoğan Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İlkay Gündoğan Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? 13:46
G.Saray'a 30 milyon Euro'luk sol bek! Cimbom gözünü kararttı G.Saray'a 30 milyon Euro'luk sol bek! Cimbom gözünü kararttı 12:35
İşte G.Saray'ın'ın lig tarihindeki performansı! İşte G.Saray'ın'ın lig tarihindeki performansı! 11:58
Fırtına Avrupa'da 152. maçına hazırlanıyor! Fırtına Avrupa'da 152. maçına hazırlanıyor! 11:22
G.Saray'da çarpıcı gelişme! Gabriel Sara... G.Saray'da çarpıcı gelişme! Gabriel Sara... 11:17
F.Bahçe'ye PSG'den orta saha! F.Bahçe'ye PSG'den orta saha! 10:59
SON DAKİKA