Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine TFF yönetiminde yer alması beklenen Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, davetliler ve basın mensupları katıldı.

9 Ağustos'ta başlayacağı ve 10 Mayıs 2025'te normal sezonun tamamlanacağı açıklanan 1'inci Lig'de ilk hafta maçları şöyle:

Boluspor - Iğdır FK

Ümraniyespor - Çorum FK

MKE Ankaragücü - Şanlıurfaspor

İstanbulspor - Manisa FK

Fatih Karagümrük - Amed Sportif Faaliyetler

Bandırmaspor - Erzurumspor FK

Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor - Gençlerbirliği

Adanaspor - Esenler Erokspor

Yeni Malatyaspor - Pendikspor