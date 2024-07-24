Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine TFF yönetiminde yer alması beklenen Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, davetliler ve basın mensupları katıldı.
9 Ağustos'ta başlayacağı ve 10 Mayıs 2025'te normal sezonun tamamlanacağı açıklanan 1'inci Lig'de ilk hafta maçları şöyle:
Ümraniyespor - Çorum FK
MKE Ankaragücü - Şanlıurfaspor
İstanbulspor - Manisa FK
Fatih Karagümrük - Amed Sportif Faaliyetler
Bandırmaspor - Erzurumspor FK
Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü
Kocaelispor - Gençlerbirliği
Adanaspor - Esenler Erokspor
Yeni Malatyaspor - Pendikspor