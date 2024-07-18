Boluspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Serhat Gülpınar, ilk antrenmanına çıktı. Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü, çalışma öncesi takımla kısa bir toplantı yaptı. | Son dakika spor haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Boluspor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar'la anlaşmaya varıldı. Gülpınar, göreve gelir gelmez sahaya indi. Karaçayır'da bulunan tesislerde idman başlamadan önce Serhat Gülpınar, takımla yaptığı kısa toplantıda yeni sezon hedeflerini ve antrenman programını anlattı. Daha sonra idman, açma-germe hareketleriyle başladı. Isınma koşularıyla devam eden antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yarım saha maçla sona erdi.