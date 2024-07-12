Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Reagy Baah Ofosu'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Romanya Süper Lig takımı FC Botoşani'den, kanat mevkiinde oynayan Reagy Baah Ofosu ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük'ün de imza töreninde yer aldığı belirtildi.
Kulübümüz, Romanya Süper Lig takımı FC Botoşani'den, kanat mevkiinde oynayan Reagy Baah Ofosu ile sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkanımız Mehmet Giray Küçük katıldı. pic.twitter.com/QKWDzbre8F— Şanlıurfaspor (@Sanliurfaspor) July 12, 2024