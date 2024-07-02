Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Portekiz 2. Lig takımlarından CS Maritimo takımında forma giyen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Marcos Silva'yı transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Portekiz 2. Lig takımlarından CS Maritimo forması giyen Marcos Silva ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Marcos Silva'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

Silva'nın imza töreni Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz'ün de katılımıyla gerçekleşti.