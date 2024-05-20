Trendyol 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Çorum FK ile Bodrum Fk kozlarını paylaştı. Çorum'da oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Bodrum FK adına gol perdesini 47. dakikada Samet Yalçın açtı. Mücadelenin ilk yarısı bu golle Bodrum FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda 58. dakikada ev sahibi Çorum'da Atakan Akkaynak ağları sarstı ve skor 1-1'e geldi.

64. dakikada ev sahibi takımda Ahmet İlhan Özek 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 73. dakikada ise Çorum FK teknik direktörü Serkan Özbalta kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada başka bir gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Bu maçın rövanşı 24 Haziran'da Bodrum'da oynanacak ve tur atlayan takım finalde Süper Lig için Sakaryaspor ile eşleşecek.