Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Çorum FK sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çorum FK - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çorum FK ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUM FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da dönüşümlü yayında canlı yayınlanacak.

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Çorum FK - Şanlıurfaspor MAÇI CANLI İZLE