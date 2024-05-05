1'inci Lig'de küme düşmesi haftalar önce kesinleşen, FIFA tarafından hafta içinde 6 puanı daha silinen Altay, sezonun son iç saha maçında düşme korkusu yaşayan Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin gollerini 5'inci dakikada Dabo ve 30'uncu dakikada Yepie Yepie attı. Altay bu sonuçla 9 puanla sondan ikinci sırada kalırken, puanını 36 yapan Adanaspor, Şanlıurfaspor'u sollayarak son hafta öncesi 1 puan farkla düşme hattından sıyrıldı.

5'inci dakikada Adanaspor öne geçti. Gelişen konuk ekip atağında Yepie Yepie'den pası alan Dabo rakip yarı alanın ortalarını top ile geçer geçmez uzaklardan kaleyi yokladı. Savunmada Kuban'ın sırtına çarpan top yön değiştirince kaleci Ozan ters ayakta yakalandı. Ozan'ı yanıltan top ağlar ile buluştu: 0-1.

30'uncu dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanattan gelişen hücumda Harun'dan pası alan Yepie Yepie ceza sahası yayında olan Fernandes'e pasını verip ceza alanına koşusuna başladı. Topa ilk dokunuşunu yapan Fernandes, savunma arkasına top isteyen Yepie Yepie'ye pasını verdi. Yepie Yepie çapraz pozisyonda sol ayağının içi ile vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı kaleci Ozan'ın müdehalesine rağmen ağlara gönderdi: 0-2.

55'inci dakikada Altay'da sağ kanattan yapılan ortayı Yusuf penaltı noktasına doğru indirdi. Mehmet sekerek gelen topa sol ayağının üzeri ile vurdu ancak isabet sağlayamadı.

61'inci dakikada hızlı gelişen Altay hücumunda ceza sahası yayı içinde topla buluşan Deniz sağ ayağı ile vuruşunu yaptı. Savunmaya da çarpan top az farkla sağ yan direğin yanından kornere çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adanaspor deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Serdar Osman Akarsu

ALTAY: Ozan Evrim - Salih (Dk. 78 Onur Efe), Tugay, Kuban, Özgür, Enes Öğrüce, Mehmet, Yusuf Tekin (Dk. 69 Sefa), Eren Erdoğan, Deniz Kadah, Enes Yetkin (Dk. 46 Nurettin)

ADANASPOR: Ferhat Kaplan - Ferhat Katipoğlu, Fatih, Kubilay, Hüseyin, Mehmet Taş, Yepie Yepie (Dk. 84 Devran), Dabo (Dk. 78 Diakite), Harun (Dk. 89 Lukaku), Ciss, Fernandes (Dk. 78 Metehan)

GOLLER: Dk. 5 Dabo, Dk. 30 Yepie Yepie (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Kuban, Enes Öğrüce, Tugay, Eren Erdoğan (Altay), Hüseyin, Harun (Adanaspor)