Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın tarihi, yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK maçı 21 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi TRT Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.