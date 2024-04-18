Trendyol 1. Lig'de 31. hafta tek maçla başlayacak!

Haftanın açılış mücadelesinde Altay ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak maç 19 Nisan Cuma, saat 20.00'de başlayacak. İşte detaylar..

Trendyol 1. Lig'de heyecan 31. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)

21 Nisan Pazar:

13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)