1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
6'ncı dakikada Üzeyir serbest vuruşta topu ceza alanına gönderdi. Oluşan karambolde top, kaleci Ferhat'ta kaldı.
18'inci dakikada Cenk'in pasıyla ceza sahası sol içi çaprazında topla buluşan Brazao şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
26'ncı dakikada ceza sahasına gönderilen ortada Bodrum FK'lı oyuncunun eliyle oynadığını tespit eden VAR hakemi, Yasin Kol'u uyardı. Hakem pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
28'inci dakikada penaltı vuruşu için topu başına geçen Junior Fernandes meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
İlk yarı Adanaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
60'ıncı dakikada topla buluşan Üzeyir, rakiplerini çalımlayıp, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
70'inci dakikada ceza sahasına giren Dabo penaltı noktasına koşan Harun'a pasını attı. Harun'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
86'ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz, son çizgiye inerek penaltı noktası doğru pasını attı. Boş durumda topu kontrol eden Ege'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle bitti.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Yasin Kol, Kağan Çalışır, Mahmut Gülle
ADANASPOR: Ferhat, Feyzi (Dk. 79 Metehan Altunbaş) , Fatih, Evren, Hüseyin, Mehmet, Ciss, Dabo, Harun (Dk. 80 Kubilay Aktaş), Oberlin (Dk. 74 Ferhat Katipoğlu), Fernandes
BODRUM FK: Sousa, Üzeyir, Celutstka, Ali, Cenk, Erkan (Dk. 81 Ege Bilsel), Ahmet (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Brazao, Mustafa (Dk. 76 Tunahan Akpınar), Burak (Dk. 46 Kenan Özer), Celal (Dk. 66 Haqi)
SARI KARTLAR: Hüseyin Öztürk, Dabo, Kubilay Aktaş (Adanaspor), Erkan Değişmez, Üzeyir Ergün, Cenk Şen (Bodrum FK)
GOLLER: Dk. 27 (P) Junior Fernandes (Adanaspor) Dk. 86 Ege Bilsel (Bodrum FK)