Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Göztepe deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi bu maçı kazanıp, Sakaryaspor da Erzurumspor'a kaybederse Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek. İşte ayrıntılar...

Trendyol 1. Lig'de geçen hafta Erzurumspor'u evinde 3-0 yenerek bitime 5 maç kala Süper Lig'e dönüşünü ilan etmeye çok yaklaşan Göztepe yarın İstanbul'da Tuzlaspor deplasmanına çıkacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Mehmet Ali Özer yönetecek. Göz-Göz'de sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı sezonu kapattı, Doğan iyileşirken, Ahmed Ildız'ın durumu belirsiz.

Lider Eyüpspor'un Süper Lig'e çıkışını geçen hafta ilan ettiği ligde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde müthiş bir form grafiği yakalayan Göztepe son 5 haftaya 59 puanla en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde ikinci sırada girdi. Rakiplerinin alacağı sonuçları da takip edecek sarı-kırmızılı ekibin 2 hafta içinde Süper Lig'e çıkışını garantileme şansı bulunuyor. Tuzlaspor ise 31 puanla düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor.