Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Altay sahasında Çorum FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Altay - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Altay ile Çorum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Çorum FK maçı 13 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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