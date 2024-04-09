1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe evinde Erzurumspor FK'yı 3-0 yenerek hedefinde dev bir adam attı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 1'inci ve 71'inci dakikada Ramulo ile 76'ncı dakikada Dennis attı. Bu sonucun ardından Göztepe 59 puana yükseldi ve bitime 5 maç kala Süper Lig yolunda avantajı cebine koydu.

1'inci dakikada Ogün'ün pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Romulo'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

53'üncü dakika Celil'in ortasında Messaoudi kafayı vurdu, top kalecide kaldı.

59'uncu dakikada Erzurumspor FK 10 kişi kaldı. Celal'in Romulo'ya yaptığı müdahalede VAR merkezinden gelen uyarının ardından, saha kenarındaki VAR monitöründen pozisyonu izleyen hakem Ali Yılmaz, Celal'e kırmızı kart gösterdi.

71'inci dakikada Göztepe farkı ikiledi. Yalçın'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Romulo, kaleci Göktuğ'u mağlup etti: 2-0.

76'ncı dakikada Dennis ceza sahasından kaleyi yokladı, savunmaya çarpan top kaleci Göktuğ'u kontrpiyede bıraktı ve ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşmayı ev sahibi Göztepe 3-0'lık skorla kazandı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Haydar Avcı, Ferhat Çalar

GÖZTEPE: Lis - Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton (Dk. 90 Nielssen), Tarkan Serbest, Ümit Akdağ, Dennis, Yalçın Kayan (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Celil Yüksel (Dk. 85 Atınç Nukan), Messaoudi (Dk. 75 Lundqvist), Romulo (Dk. 90 Mamah)

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş - Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Celal Hanalp, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 72 Rosheuvel), Ufuk Budak (Dk. 24 Özgür Sert), Süleyman Koç (Dk. 82 Muhammed Emin Yavaş), Furkan Özhan, Eren Tozlu

KIRMIZI KART: Dk. 59 Celal Hanalp (Erzurumspor FK)

GOLLER: Dk. 1, Dk. 71 Romulo, Dk. 76 Dennis (Göztepe)

SARI KARTLAR: Romulo, Tarkan Serbest (Göztepe), Furkan Özhan (Erzurumspor FK)