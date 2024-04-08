Göztepe Erzurumspor FK maçı kapalı gişe!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu akşam oynanacak olan Erzurumspor FK maçının kapalı gişe oynanacağını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu akşam oynanacak olan Erzurumspor FK maçının kapalı gişe oynanacağını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Trendyol 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Göztepe, bu akşam Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Şampiyonluk yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan sarı-kırmızılılarda taraftarlar üzerine düşeni yaptı ve tüm biletleri satın aldı.

Böylece kapalı gişe oynanacak maç öncesinde Göztepe resmi sosyal medya hesaplarından taraftara teşekkür mesajı yayımlandı. Yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Şanlı Göztepe Taraftarı Bugün 20.30'da hep birlikte evimiz Gürsel Aksel Stadyumu'ndayız" ifadelerine yer verildi.