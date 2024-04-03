Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor, sahasında lider Eyüpspor'u 1-0 yendi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Emrah Ünal, Kemal Mavi
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Kubilay Aktaş, Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım, Dabo (Dk. 90+5 Harun Alpsoy), Mehmet Taş, Oberlin (Dk. 73 Ferhat Katipoğlu), Diakite, Ciss, Junior Fernandes (Dk. 90+4 Metehan Altunbaş)
Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Ömer Bayram, Claro (Dk. 62 Seslar), Robin Yalçın, Melih Kabasakal (Dk. 46 Metehan Baltacı), Taşkın İlter (Dk. 81 Tugay Kacar), Ampem, Regattin, Fredy (Dk. 62 Thuram), Sinan Gümüş (Dk. 62 Mehmet Murat Uçar), Bruno
Gol: Dk. 60 Junior Fernandes (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 17 Diakite (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Ferhat Kaplan, Dk. 65 Oberlin (Adanaspor), Dk. 31 Melih Kabasakal, Dk. 78 Robin Yalçın, Dk. 90 Thuram (Eyüpspor)