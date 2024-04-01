Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Keçiörengücü sahasında Çorumspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Keçiörengücü - Çorumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Keçiörengücü - Çorumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Keçiörengücü ile Çorumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Çorumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖRENGÜCÜ - ÇORUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Keçiörengücü - Çorumspor maçı 2 Nisan Salı günü saat 14.00'te oynanacak. Müsabaka TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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Keçiörengücü - Çorumspor MAÇI CANLI İZLE