TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, konuk ettiği Kırklarelispor'a 2-0 yenildi.
STAT: Yüzüncü Yıl Atatürk
HAKEMLER: Erdem Demirtaş, Niyazi Atakan Ataseven, Feyzullah Çimen
BURSASPOR: Deniz Aydın - Ertuğrul Kurtuluş, Kerem Kök, Abdullah Tazgel, Eren Tunalı, Barış Dalkıran (Dk. 84 Emre Tepegöz), Hamza Baran Arıkan (Dk. 67 Mehmet Çetin), Bilal Güney (Dk. 84 Eren Güler), Mustafa Genç, Berat Altındiş (Dk. 77 Eray Duman), Çağatay Yılmaz
KIRKLARELİSPOR: Burak Sarı - Bedirhan Özyurt, Hüseyin Altuğ Taş, Furkan Fehmi Güneş (Dk. 84 Bilal Musa Şentürk), Serkan Sözmen (Dk. 65 Okan Derici) Muharrem Doğan, Necmican Cebeci (Dk. 65 Muammer Denizhan Taşkan), Sırat Yeşilördek, Semih Üstün (Dk. 90+2 Efe Geçim), Yücel Candemir, Efecan Barlık
GOLLER: Dk. 81 Okan Derici, Dk. 90+3 Bilal Musa Şentürk (Kırklarelispor)
SARI KARTLAR: Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Genç, Eren Güler (Bursaspor) - Semih Üstün, Bilal Musa Şentürk, Efe Geçim (Kırklarelispor)