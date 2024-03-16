Trendyol 1.Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırmaspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Heyecan dozajı yüksek karşılaşmada Eyüpspor, uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle 3 puanı aldı. İşte detaylar...

Trendyol 1.Lig'in 27. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Eyüpspor Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Eyüpspor 3-2 kazandı.

Maçta Teksüt Bandırmaspor'un gollerini 54. dakikada Doğan Can ve 72. dakikada Melih Kabasakal (KK) kaydetti.

Eyüpspor'un gollerini ise 17. dakikada Thruam, 90+2. dakikada Mexer ve 90+6. dakikada Bruno kaydetti. Arda Turan'ın öğrencileri uzatmalarda bulduğu 2 golle rakibini 3-2 mağlup etti.

Teksüt Bandırmaspor bu sonuçla 41 puanda kaldı. Eyüpspor ise 61 puana yükseldi.