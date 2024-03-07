PFDK ceza yağdırdı! Caner Erkin ile Arda Turan...

Son dakika spor haberi: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ceza yağdırdı. PFDK, Arda Turan, Caner Erkin, İsmet Taşdemir ve Bodrum FK'ya toplamda 10 maç ceza verdi. İşte detaylar...

TFF 1. Lig'de oynanan Bodrum FK- Eyüpspor maçında ortalık karışmıştı.

Bu maç ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza yağdırdı.

Açıklanan bildiriye göre cezalar şöyle;

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan - 1 maç

Caner Erkin - 6 maç

Bodrum FK Teknik Sorumlusu İsmet Taşdemir - 1 maç

Bodrum FK - 2 maç seyircisiz