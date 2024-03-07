PFDK ceza yağdırdı! Caner Erkin ile Arda Turan...
Son dakika spor haberi: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ceza yağdırdı. PFDK, Arda Turan, Caner Erkin, İsmet Taşdemir ve Bodrum FK'ya toplamda 10 maç ceza verdi. İşte detaylar...
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2024- 21:46 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024- 21:47
TFF 1. Lig'de oynanan Bodrum FK- Eyüpspor maçında ortalık karışmıştı.
Bu maç ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza yağdırdı.
Açıklanan bildiriye göre cezalar şöyle;
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan - 1 maç
Caner Erkin - 6 maç
Bodrum FK Teknik Sorumlusu İsmet Taşdemir - 1 maç
Bodrum FK - 2 maç seyircisiz
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