Arda Turan Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu!

Trendyol 1.Lig'in 25. hafta maçında lider Eyüpspor deplasmanda Bodrum FK'nın konuğu oldu. Olaylı geçen maçı Arda Turan'ın öğrencileri rakibini 1-0 mağlup ederek kazandı ve liderliğini sürdürdü. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ise maç ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...