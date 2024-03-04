Trendyol 1.Lig'in 25. hafta maçında lider Eyüpspor deplasmanda Bodrum FK'nın konuğu oldu. Olaylı geçen maçı Arda Turan'ın öğrencileri rakibini 1-0 mağlup ederek kazandı ve liderliğini sürdürdü. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ise maç ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Trendyol 1.Lig'in 25. hafta müsbakasında Bodrum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. 3 kırmızı kartın ve Uğur Demirok'un hasteneye kaldırıldığı maçı Eyüpspor tek golle kazandı.
Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan açıklamalarda bulundu.
ARDA TURAN'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:
🎙 Teknik Direktörümüz Arda Turan, Bodrum FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) March 4, 2024