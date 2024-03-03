Trendyol 1. Lig 25. hafta mücadelesinde Göztepe, Boluspor'u 2-0 yendi.
İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde 25. haftada puanını 52'ye yükselten 2. sıradaki Göztepe, 3. durumdaki Kocaelispor'la puan farkını 7'ye çıkardı.
Karşılaşmanın 45+2. dakikasında ceza sahasında Göztepeli Heliton'un kafa vuruşunda Bolusporlu Oulare'nin müdahale ettiği topu kaleci Çağlar uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Burak Olcar, Oulare'nin topa elle dokunduğuna hükmetti ve penaltı kararı verdi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Burak Olcar, Samet Özkul, Barış Çiçeksoyu
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, Ogün Bayrak, Dennis (Dk. 90 Atınç Nukan), Yalçın Kayan (Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş), Ahmed Ildız ( Dk. 84 Tarkan Serbest), İsmail Köybaşı, Mamah (Dk. 67 Lundqvist), Romulo (Dk. 84 Turgay Gemicibaşı)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Onur Ulaş, Posmac, Oulare, Anıl Koç (Dk. 88 Diarrassouba), Jefferson (Dk. 75 İshak Karaoğul), Oğuz Kağan Güçtekin, Hüsamettin Yener (Dk. 64 Tunahan Çiçek), Berk Yıldız (Dk. 63 Ercan Coşkun), Avramovski (Dk. 88 Tolunay Artuç), Gigic
Goller: Dk. 45+6 (Penaltıdan) ve 49 Romulo (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 39 Ogün Bayrak (Göztepe)